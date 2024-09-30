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На Mazda подали в суд из-за неисправного подогрева сидений

Владельцы Mazda подали коллективный иск из-за ожогов от подогрева сидений

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Mazda

Верховный суд Сан-Франциско в Калифорнии, США, принял коллективный иск против Mazda от владельцев автомобилей японской марки. Об этом сообщает ithome.com.

В иске отмечается, что у автомобилей Mazda 6 2018 года выпуска с момента выпуска была серьезно неисправна функция обогрева сидений, что может привести к серьезным ожогам водителя и пассажиров.

В коллективном иске утверждается, что Mazda знала об этой проблеме уже много лет, но не информировала потребителей о потенциальных опасностях и продолжала продавать автомобили. Утверждается, что одна из владелиц автомобиля получила ожоги и шрамы после эксплуатации функции подогрева сидений.

Mazda предъявили несколько обвинений, включая нарушение условий гарантии, небрежную ответственность за качество продукции, введение в заблуждение и мошенничество, а также нарушение Закона Калифорнии о недобросовестной конкуренции.

До этого стало известно, что Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению четыре иска от российских рекламных агентств к дистрибьюторам китайских автомобилей. Совокупная сумма требований по искам составила один миллиард рублей.

Претензии заключаются в неоплате оказанных услуг. Так, самый крупный иск от «Лайон коммьюникейшнз». Фирма хочет отсудить у дистрибьютора марки Baic 592 млн рублей, а с дистрибьютора SWM — 88,6 млн рублей.

Сумму 363 млн рублей от дистрибьютора марки Kaiyi планирует взыскать IVK Media Solutions, а DOT Digital Agency с этого же дистрибьютора — 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывшего главу «АвтоВАЗа» Бу Андерссона оштрафовали на часть зарплаты.

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