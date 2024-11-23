Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к сооружению.

«Движение транспорта в направлении Тамань — Керчь временно приостановлено. Транспорт в направлении Краснодарского края выезжает из Крыма без ограничений», — говорится в сообщении.

Накануне издание Global Defense Corp сообщило, что Украина планирует нанести удар по Крымскому мосту. По данным журналистов, подобное решение было принято после получения разрешения США на удары по территории России ракетами ATACMS.

В августе глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут разрушить Крымский мост в ближайшие месяцы. По его словам, подобная мера якобы нуждается в «комплексном решении».

Ранее в Кремле ответили на угрозы уничтожения Крымского моста Украиной.