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Omoda привезет в Россию кроссовер размером с Toyota RAV4

Российские продажи кроссовера Omoda C7 стартуют в 2025 году

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Omoda

Продажи кроссоверов Omoda C7 стартуют в России в первой половине 2025 года. Об этом сообщает auto.ru.

Длина новинки — 4621 мм, ширина — 1872 мм, высота — 1673 мм, колесная база — 2700 мм. Таким образом, она чуть крупнее Toyota RAV4. По предварительным данным, в нашей стране кроссовер будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

Отмечается, что в салоне C7 почти не осталось физических кнопок, зато имеются два слота беспроводной зарядки и двухуровневый центральный тоннель с охлаждаемым боксом.

Автомобиль будут продавать в России с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой.

До этого стало известно, что первый автомобиль бренда Maextro от китайского автопроизводителя JAC и технологического гиганта Huawei получил заводской индекс S800. Машина будет конкурировать с продукцией Maybach и Rolls-Royce.

Известно, что автомобиль получит сразу четыре фирменных логотипа: в дополнение к передней и задней эмблемам предусмотрены две по бокам. Ожидается, что S800 поступит в продажу весной 2025 года и будет выпускаться на недавно построенном заводе JAC.

Ранее стало известно, что Volvo разрабатывает новый кроссовер для Китая.

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