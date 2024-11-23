Названы сроки премьеры нового кроссовера Xiaomi

Внедорожник Xiaomi, который известен под кодовым обозначением MX11, будет презентован в первом квартале 2025 года. Тогда же начнется серийный выпуск машин. Об этом сообщает carnewschina.com со ссылкой на китайские СМИ.

По словам одного инсайдера Xiaomi, первые машины будут произведены в феврале или марте 2025 года. Кроссовер получит купеобразный силуэт кузова с лидаром на крыше. Не исключено, что новинку выполнят в одной стилистике с седаном Xiaomi SU7.

Конкурентами MX11 называют Denza N7, а также Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E и IM LS6. Информацию о технических характеристиках новинки держат в строжайшем секрете.

До этого стало известно, что первый автомобиль бренда Maextro от китайского автопроизводителя JAC и технологического гиганта Huawei получил заводской индекс S800. Машина будет конкурировать с продукцией Maybach и Rolls-Royce.

Известно, что автомобиль получит сразу четыре фирменных логотипа: в дополнение к передней и задней эмблемам предусмотрены две по бокам. Ожидается, что S800 поступит в продажу весной 2025 года и будет выпускаться на недавно построенном заводе JAC.

Ранее стало известно, что в России начали закрываться автосалоны китайских брендов.