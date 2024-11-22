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Россиянам раскрыли новую мошенническую схему при продаже автомобиля

Автокриминалист Шелков: мошенники могут отсудить у честного продавца деньги за машину

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Илья Наймушин/РИА Новости

Если при покупке машины деньги продавцу переводил человек, который не указан в договоре купли-продажи (ДКП), он может отсудить их обратно. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Мошенники по этой схеме обычно работают в паре, представляются родственниками. Их задача, чтобы продавец оформил автомобиль на одного человека, а деньги получил от другого человека на расчетный счет. Это может обозначаться в разговоре, но может произойти и по умолчанию, когда покупатель переводит деньги с чужого аккаунта в приложении банка», — пояснил Шелков.

Затем мошенник, оплативший машину, подает в суд на продавца и обвиняет его в неосновательном обогащении. Он заявляет, что заплатил деньги за автомобиль, но физически его не получил. Второй мошенник-покупатель, указанный в ДКП, утверждает, что деньги отдал наличными, и к переводу не имеет отношения. Суд при этом вынужден встать на сторону злоумышленников и постановляет вернуть всю сумму, описал суть мошеннической схемы эксперт.

«Если сделка проходит по безналичному расчету, в ДКП следует указать, с какого счета и на какой переводятся деньги за машину, чтобы порядок расчета был зафиксирован и заверен в договоре подписями продавца и покупателя. Тогда аргументов для успешного взыскания денег у мошенников не будет», — посоветовал Шелков.

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