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Комитет Госдумы одобрил штраф за повторное управление авто без ОСАГО

Комитет ГД одобрил штраф в пять тысяч рублей за повторную езду без ОСАГО

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Depositphotos

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять в первом чтении проект закона о штрафе до 5 тыс. рублей за повторное управление автомобилем без действующего ОСАГО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение.

«Представленные меры направлены на защиту прав граждан РФ в случаях возникновения ДТП и представляются в полной мере обоснованными, в связи с чем концепция законопроекта поддерживается», — указано в решении комитета.

Автором инициативы выступил парламент Кабардино-Балкарской Республики. Законопроектом предлагается установить, что в случае повторной езды без ОСАГО штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Изменения могут быть внесены в КоАП РФ.

До этого стало известно, что министерство внутренних дел России планирует исключить полис ОСАГО из числа документов, которые необходимо предъявлять при постановке автомобиля на учет.

Соответствующий проект изменений в административный регламент регистрации транспортных средств опубликован для общественного обсуждения. До этого норма, предусматривающая исключения ОСАГО из числа документов, необходимых для постановки автомобиля на учет, была включена в закон о государственной регистрации транспортных средств. Норма должна заработать с 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в первом чтении оформление ДТП через «Госуслуги».

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