Россиянам назвали места во дворе, где оштрафуют за парковку

При парковке во дворе автомобилиста оштрафуют, если он оставит машину у мусорных баков, среди зеленых насаждений и в ряде других случаев. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов «Рольф Сервиса».

«Нельзя оставлять ваш автомобиль возле мусорных баков. Штраф за такую парковку составляет от 1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Сумма зависит от региона. В Москве, например, она максимальна, как и в Санкт-Петербурге», — предупредили в «Рольф Сервисе».

За парковку на местах для инвалидов для автовладельцев, не принадлежащих к этой категории, предусмотрен штраф в 5 тыс. рублей. Аналогичный штраф предусмотрен для физических лиц, оставивших машину среди зеленых насаждений, а для юридических лиц он составляет 300 тыс. рублей. За парковку в местах, блокирующих выезд с придомовой территории, штрафуют на сумму от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Аналогичные размеры штрафа предусмотрены за стоянку во дворе с заведенным двигателем. Максимальные 3 тыс. рублей придется заплатить в Москве и Санкт-Петербурге.

«Нельзя оставлять машину, если она препятствует проходу пешеходов, проезду спецтранспорта или других автомобилей. Сумма штрафа в регионах составит 2 тыс. рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 3 тыс. рублей», — заключили в «Рольф Сервисе».

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