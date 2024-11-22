Снегопад в Твери засыпал дороги и повалил деревья на автомобили

В Твери дороги замело снегом, зафиксировано несколько случаев падения деревьев на автомобили из-за усилившихся порывов ветра. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

«Тверь снова заносит снегом. Ввиду усиливающейся непогоды водителям и пешеходам стоит быть внимательнее, особенно в вечернее время», — сообщила газета.

В столице региона от порывов ветра одно из деревьев упало на проезжую часть. В сети появилось видео, как люди, не дожидаясь экстренных служб, убрали дерево с дороги. На кадрах видно, что тверичане привязали один конец каната к дереву, а другой – к автомобилю. Водитель сдал назад и убрал помеху с проезжей части.

До этого россиянам рассказали, что базовый набор для подготовки машины к холодам в 2024 году обойдется автомобилистам в 38,9 тыс. рублей. В комплект входит набор автохимии: антилед для стекол, размораживатель замков, щетка для очистки снега, скребок для льда и складная лопата.

Ранее россиянам рассказали, на чем нельзя экономить при подготовке авто к зиме.