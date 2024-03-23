Dartz выпустит суперпикап на базе Lamborghini Urus

Латвийский автопроизводитель Dartz, который известен своими экзотическими машинами, выпустит новый внедорожник на базе Lamborghini Urus — он получил длинное название Dartz Prombron Iron Diamond CLV.

Компания называет новинку «вершиной роскоши, мощности и инноваций и триумфом автомобильного величия в мире, где стремление к автомобильному совершенству не знает границ». Отмечается, что она станет современным преемником легендарного внедорожника Lamborghini LM002.

Ожидается, что автомобиль получит кузов из карбона, а двигатель — от Lamborghini Urus, который оснащают 4,0-литровым бензиновым турбомотором V8 (666 л.с.). Стоимость новинки составит €2,5 млн. При этом сроки появления модели и число запланированных авто, которые войдут в партию, пока неизвестны.

До этого концерн «Калашников» объявил о выпуске лимитированной партии мотоциклов под брендом «Иж» для коллекционеров и любителей двухколесной техники. Отмечается, что в лимитированную серию войдут исторические реплики моделей, которые выпускались на Ижевском машиностроительном заводе.

Ранее в Нижегородской области мигрантам запретили работать в такси.