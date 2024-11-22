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Представлен обновленный Kia Sportage с дистанционным наблюдением через смартфон

Kia показала обновленный Sportage на автосалоне в Лос-Анджелесе

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Kia

Корейская марка Kia представила на автосалоне в Лос-Анджелесе обновленный кроссовер Sportage в версии для североамериканского рынка. Автомобиль получил обновленную внешность, более мощную гибридную силовую установку и ряд опций, включая возможность доступа к камерам кругового обзора через приложение в смартфоне.

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Kia

На передней панели появились два панорамных дисплея, а в наборе систем активной безопасности — функция предотвращения встречных столкновений с обнаружением встречных машин, а также система сканирующая окружающее пространство во время парковки — спереди, сзади и по бокам.

Мощность силовой установки с «мягким гибридом» (бензиновому турбомотору 1.6 помогает 48-вольтовый мотор-генератор) выросла на 4 л.с., до 231 л.с. Подзаряжаемый гибрид на основе того же ДВС выдает 268 л.с. Бензиновый атмосферный мотор 2.5 остался прежним: он выдает 187 л.с. Также у кроссовера появились два новых уровня отделки.

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