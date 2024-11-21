Обновленный кроссовер Genesis GV70 получил режимы движения по снегу и песку

Принадлежащий корейскому автоконцерну Hyundai бренд Genesis представил в США обновленный кроссовер GV70, сообщает Carbuzz.

Автомобиль получил обновленный дизайн и ряд технических усовершенствований, включая функцию регулировки жесткости передних и задних амортизаторов при ускорении и замедлении. Для считывания рельефа дороги перед машиной используются камеры, направленные вперед.

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Для обновленного GV70 доступны два бензиновых мотора и гибридная силовая установка. Мотор 2.5 с четырьмя цилиндрами развивает 300 л.с., V6 3.5 — 375 л.с. Подзаряжаемая гибридная силовая установка выдает 429 л.с., кроме того она получила тяговый аккумулятор увеличенной емкости. Еще одна новая опция для рестайлинговой версии кроссовера — режим Terrain Mode, оптимизирующий тягу на различных поверхностях, таких как снег, грязь или песок.

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