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В России изменится порядок регистрации ТС

Госавтоинспекция: в России начнут регистрировать авто без ОСАГО

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Shutterstock

В России начнут регистрировать автомобили без обязательного предоставления страхового полиса ОСАГО. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

Сейчас изменения в Административный регламент по регистрации транспортных средств проходят независимую антикоррупционную экспертизу на федеральном портале проектов нормативных актов.

Основанием для разработки изменений проекта послужило принятие соответствующего Федерального закона и постановления правительства Российской Федерации.

До этого сообщалось, что Минпромторг создаст в России систему кибербезопасности автомобилей. Эксперты по кибербезопасности пояснили, что хакеры могут внедриться в систему управления двигателем автомобиля, отключить тормоза или украсть из медиасистемы машины контент и персональные данные.

Ранее юрист рассказал, как подарить машину.

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