Юрист рассказал, как подарить машину

Процесс дарения автомобиля требует определенного порядка действий, закрепляющих его на законодательном уровне. Об этом рассказал «Российской газете» автоюрист Юрий Гейдорф.

«В России передача машины в дар регулируется Гражданским кодексом РФ, и для оформления подарка необходимо составить договор дарения, а также переоформить автомобиль на нового владельца в Госавтоинспекции», — сообщил юрист.

По словам Гейдорфа, сначала нужно заключить договор дарения, для оформления которого понадобятся паспорта дарителя и получателя, подробные характеристики автомобиля и информация о передаче прав собственности. Затем новому владельцу следует зарегистрировать машину на свое имя. Упоминается, что, если даритель и получатель не являются близкими родственниками, новый владелец должен будет уплатить НДФЛ, 13% от стоимости автомобиля.

Также следует переоформить и полис ОСАГО, его цена будет зависеть от возраста и стажа нового собственника автомобиля. Сообщается, что при сохранении старых номеров, нужно указать об этом в заявлении. Автоюрист также советует проверить машину на штрафы и ограничения в ГИБДД.

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