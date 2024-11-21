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На видео попали последние секунды перед лобовым ударом полицейских с большегрузом в ХМАО

В ХМАО попало на видео лобовое столкновение легковушки с полицейскими и фурой

18 ноября на трассе в ХМАО столкнулись Lada Vesta и седельный тягач Volvo в районе поселка Ульт-Ягуна. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Югры». Последние секунды перед столкновением автомобилей попали на запись видеорегистратора.

«Сегодня около 10:30 на 69 километре автодороги «СургутНижневартовск» произошло дорожно-транспортное происшествие», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель автомобиля «КамАЗ» 1990 года рождения, не убедившись в безопасности маневра, создал помеху другим машинам и обогнал грузовик Volvo. На кадрах видно, что в этот момент навстречу по своей полосе двигался автомобиль Lada Vesta, по данным ведомства, за рулем был 27-летний полицейский. Водитель легковушки зацепил обочину, пытаясь уйти от столкновения с «КамАЗом», в результате машину занесло и она влетела под тягач Volvo.

До этого в Минске на видео попало столкновение сразу шести автомобилей на Минской кольцевой дороге. Сообщается, что ДТП произошло в результате несоблюдения безопасной дистанции.

Ранее на видео попали последние секунды перед лобовым столкновением легковушек в Хакасии.

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