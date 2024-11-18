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На видео попали последние секунды перед лобовым столкновением легковушек в Хакасии

В Хакасии попали на видео последние секунды перед ДТП на встречке

Вечером 15 ноября в Аскизском районе Хакасии на 63-м километре автодороги АбаканАк-Довурак произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Хакасии.

«По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Toyota Allion, совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Honda Accord под управлением 29-летней женщины», — отмечается в сообщении ведомства.

В результате ДТП пострадали пять человек: два водителя и три их пассажира, в числе которых два ребенка. Водитель автомобиля Honda Accord и ее пассажиры в возрасте 2, 6 и 44 года госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что ни один из водителей — участников ДТП не имеет водительского удостоверения, также известно, что женщина за рулем Honda неоднократно привлекалась к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, выясняются все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что две фуры столкнулись и сгорели на федеральной трассе М-7 в Нижегородской области.

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