Россиянам рассказали, как не спровоцировать инспектора ГАИ на арест

Существует тип водителей, которых инспекторы ГАИ могут арестовать. Об этом сообщает журнал «За рулем».

«Особые приметы: думает, что лучшая защита – это нападение. Весь мир – театр, а люди в нем…. клоуны. Согласны, это весьма вольная трактовка Шекспира, но обычно так рассуждает агрессор. На дороге нет водителя умнее, ловчее, хитрее (и так и далее по списку)», — говорится в сообщении.

Чаще всего именно агрессоры попадают в криминальные хроники. Они не останавливаются по просьбе инспектора, хамят людям в форме, провоцируют их на применение силы.

Отмечается, что к таким людям может быть применена санкция статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Водителя могут отправить в изолятор на срок до 15 суток или он может получить штраф до 2 тыс. рублей.

До этого президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Невыполнение требований об остановке наказывается административным штрафом в размере 500-800 рублей.

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