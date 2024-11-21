Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как не спровоцировать инспектора ГАИ на арест

«За рулем» назвал три приметы водителя, которого ждет арест за спор с гаишником

close
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Существует тип водителей, которых инспекторы ГАИ могут арестовать. Об этом сообщает журнал «За рулем».

«Особые приметы: думает, что лучшая защита – это нападение. Весь мир – театр, а люди в нем…. клоуны. Согласны, это весьма вольная трактовка Шекспира, но обычно так рассуждает агрессор. На дороге нет водителя умнее, ловчее, хитрее (и так и далее по списку)», — говорится в сообщении.

Чаще всего именно агрессоры попадают в криминальные хроники. Они не останавливаются по просьбе инспектора, хамят людям в форме, провоцируют их на применение силы.

Отмечается, что к таким людям может быть применена санкция статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Водителя могут отправить в изолятор на срок до 15 суток или он может получить штраф до 2 тыс. рублей.

До этого президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин заявил, что водитель, который не выполнил требование инспектора ГИБДД об остановке, может рассчитывать на снисхождение автоинспектора и избежать наказания.

«Водитель может просить о прекращении производства по делу, ссылаясь на малозначительность нарушения, и ограничиться устным замечанием инспектора. Подумаешь, не в том месте остановился, где он рукой указал, а через 300 метров. Некоторые сотрудники ГИБДД соглашаются, потому что это нарушение действительно малозначительное. Остановился же», — рассказал Травин.

Невыполнение требований об остановке наказывается административным штрафом в размере 500-800 рублей.

Ранее автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами