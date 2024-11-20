Россиянам рассказали, когда начнутся продажи самого дорогого автомобиля Lada

Седан Lada Aura планируется запустить в продажу в декабре 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова на международном форуме «Транспорт России».

«Мы делаем все возможное, чтобы первая партия была отгружена на рубеже ноября-декабря. В самом начале декабря Aura уже можно будет посмотреть в дилерских центрах Москвы и Петербурга», — сказал Соколов.

Первыми автомобили получат дилеры из Москвы и Санкт-Петербурга.

Длина седана Aura составляет 4661 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1496 мм. Aura оснащена 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY, которая принадлежит концерну Chery. Разгон до 100 км/ч седана занимает 10,2 секунды.

Всего для Aura полагается пять фирменных вазовских окрасов кузова: черный «Пантера», белый «Ледниковый», темно-оранжевый «Серенада», серебристый «Платина» и коричневый «Кориандр». Покупатель может выбрать из трех вариантов салона: светло-серая кожа, черный из натуральной кожи и комбинация черной ткани и экокожи.

В базовом оснащении Techno седан Aura оснащен 16-дюймовыми легкосплавными дисками, 7-дюймовой мультимедийной системой EnjoY, а обогрев только у нижней части заднего дивана. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявлял ранее, что цена Aura превысит 3 млн рублей. Это самая дорогая Lada в линейке бренда.

Ранее сообщалось, что Минпромторг защитит «АвтоВАЗ» от иностранных конкурентов.