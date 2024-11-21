Стало известно, какие шины будет выпускать бывший завод Bridgestone в России

В Ульяновске бывший завод шинной компании Bridgestone (ныне Gislaved) возобновил работу, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Кордиант», нынешнего владельца предприятия.

«Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом Cordiant. В 2025 году ассортимент завода начнет постепенно расширяться, в том числе за счет моделей премиального бренда Gislaved», — цитирует агентство сообщение компании.

В первом полугодии 2025 года на заводе планируется начать выпуск зимних шин. Для возобновления производства и продаж проведены все необходимые испытания и сертификационные процедуры, уточнили в «Кордианте».

До этого стало известно, что минфин США включил АО «Кордиант» в санкционный SDN-лист. В начале октября 2024 года группа компаний «Кордиант» перешла под контроль «Севергрупп».

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