Россиянам рассказали, как обкатать зимние шины, чтобы они служили вечно

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» рассказал, зачем и как надо обкатывать новые зимние шины.

«Правило №1 – дать истереться внешнему слою. Некоторые производители шин изготавливают специальные пресс-формы. У них на внутренних стенках в местах формирования проектора создаются микронеровности, обеспечивающие повышенное сцепление с дорогой у новых шин. В процессе обкатки этот слой изнашивается вместе с первичным слоем резины. Только после этого с дорожным покрытием начинает контактировать липкий слой протектора», — сказал эксперт.

Еще одно правило — некоторое время надо ездить осторожно для того, чтобы из канавок протектора удалить смазку, которая скапливается там в процессе контакта покрышки с пресс-формой.

Также, обкатку нешипованных шин следует производить на сухом и чистом асфальте. Не стоит волноваться, что жесткая поверхность сильно сотрет мягкую резину. У современных покрышек прочный протектор.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

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