Водителям рассказали о минусах всесезонных шин

При использовании всесезонных шин, автомобилист сталкивается с несколькими минусами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева.

«Пользуясь всесезонкой круглый год, вы экономите на втором комплекте резины и шиномонтаже, но стоимость такой резины обычно дороже сезонной. Кроме этого, у всесезонки может быть выше износ. Также такие покрышки могут быть шумными», — сказал Матвеев.

По словам эксперта, всесезонная резина универсальна, но за это приходится платить: она хуже ведет себя как при высоких температурах, так и при морозе.

До этого технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов заявил, что россияне, которые не меняют резину на своих автомобилях с наступлением холодов, подвергают себя целому ряду рисков.

«Летние шины сделаны из такой резиновой смеси, которая дубеет, становится «деревянной», при первом же холоде. А холод для этого изделия — это как раз от +7 до +5 градусов. То есть машина на такой дубовой резине будет терять в управляемости, снизится пятно контакта с дорогой, будет хуже сцепление», — заявил он.

Ранее Роскачество перечислило семь самых опасных зимних шин.