Названы сроки начала продаж автомобилей Lynk&Co в России

Официальные российские продажи китайских автомобилей Lynk & Co начнутся в декабре 2024 года. Об этом стало известно во время презентации автомобильного бренда.

Заниматься реализацией автомобилей Lynk & Co будет дилерский холдинг «Автодом». Покупателям станут доступны гибридный кроссовер 08 и электрический седан Z10. Гарантия на автомобили составит пять лет или 100 тыс. км пробега.

Кроссовер Lynk & Co 08 построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture). Длина модели составляет 4820 мм, а колесная база — 2848 мм. Передняя панель в салоне сделана в типичном современном стиле с двумя экранами (12,3 дюйма для приборов и 15,4 дюйма для медиасистемы). Гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора и трех электродвигателей. Суммарная мощность составляет 593 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч у модели занимает 4,6 с.

Электрический седан Z10 выдает 412 л. с., ускоряется до 100 км/ч за 3,5 секунды и способен проехать до 800 км на одном заряде по циклу CLTC.

Lynk&Co — это китайско-шведский автомобильный бренд, который использует технологии компаний Volvo Cars и Geely Auto.

До этого Great Wall официально подтвердил выход двух новых моделей Wey в России. Речь идет, в частности, о появлении на отечественном рынке кроссовера Wey 07, который аналогичен популярному среди россиян Lixang L9. Для новинки будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание.

Ранее сообщалось, что Changan вывел на российский рынок новый премиальный автобренд.