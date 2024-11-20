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Российским самокатчикам пообещали «триллер» с законодательством

Автоэксперт Кадаков: российских самокатчиков ждут жесткие ограничения

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Антон Денисов/РИА Новости

Российских электросамокатчиков ждут жесткие ограничения в плане законодательства. Об этом сообщает автоэксперт и главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«За электросамокаты возьмутся по старинке – с контролем камерами по номерам. Какие номера будут вешать на самокаты и как заставят это делать частников (а не только прокатчиков) – вопрос отдельный. Будут ли камеры фотовидеофиксации вешать на тротуарах? Посмотрим. Но пока все идет по сценарию, который я описывал больше года назад, когда самокатчиков решили жестко приструнить», — заявил эксперт.

По мнению Кадакова, самокатчиков-нарушителей будут ждать штрафы за неправильную парковку, эвакуации и многое другое. Эксперт добавил, что такой «триллер» с самокатами будет продолжаться ближайшие годы.

Накануне сообщалось, что Минтранс России разрабатывает поправки в правила дорожного движения, согласно которым, возраст пользователей средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, будет повышен с 14 до 16 лет. По словам замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта ведомства Владимира Луговенко, принято также концептуальное решение осуществлять контроль за соблюдением ПДД лицами, управляющими СИМ, классическим способом, — при помощи номеров и систем фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Ранее в России оценили эффективность запрета электросамокатов для подростков младше 16 лет.

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