Дилер Lada назвал стоимость новой Niva Legend в Дубае

Новая Lada Niva Legend будет стоить в Дубае 70 тыс. дирхамов (1,9 млн рублей по курсу на момент публикации). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дистрибьютора Lada в ОАЭ.

«Стоимость этой модели составляет около 70 тыс. дирхамов ($19 тыс.), что на эмиратском рынке сопоставимо с ценами на такие автомобили, как Nissan Kicks, Hyundai Venue, Kia Sonet и Jetour Dashing», — говорится в сообщении ТАСС.

До этого стало известно, что в Объединенных Арабских Эмиратах стали доступны для заказа автомобили Lada. Предлагаются автомобили Granta Sedan, Vesta SW Cross, Niva Legend и Niva Travel. При этом несколько заказов уже получено. Старт продаж состоится через несколько месяцев.

До этого стало известно, что в октябре 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 42,9 тыс. автомобилей.

Было продано почти 19,9 тыс. Lada Granta, 9 тыс. Vesta, 2,7 тыс. универсалов и фургонов Largus, а также 5 тыс. и 4,8 тыс. внедорожников Niva Legend и Niva Travel соответственно.

Всего с января по октябрь официальные дилеры Lada продали 377,9 тыс. легковых и коммерческих автомобилей Lada, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ранее стало известно, когда начнутся продажи автомобилей Lada в Иране.