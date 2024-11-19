Стало известно, когда начнутся продажи автомобилей Lada в Иране

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» планирует начать продажи своих автомобилей в Иране в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«В следующем году мы рассчитываем открыть для себя иранский рынок. Первые отгрузки местному партнеру для прохождения необходимой сертификации уже состоялись несколько месяцев назад для того, чтобы автомобили прошли необходимую сертификацию», — сказал Соколов.

До этого стало известно, что в октябре 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 42,9 тыс. автомобилей.

Было продано почти 19,9 тыс. Lada Granta, 9 тыс. Vesta, 2,7 тыс. универсалов и фургонов Largus, а также 5 тыс. и 4,8 тыс. внедорожников Niva Legend и Niva Travel соответственно.

По итогам 10 месяцев наибольший прирост продаж продемонстрировала Lada Vesta. С января по октябрь «АвтоВАЗ» продал 105,2 тыс. автомобилей этой модели, что на 215% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Всего с января по октябрь официальные дилеры Lada продали 377,9 тыс. легковых и коммерческих автомобилей Lada, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

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