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На видео попало, как тольяттинец на угнанном авто снес дорожный знак

В Тольятти попало на видео, как мужчина снес дорожный знак

В Тольятти 15 ноября задержали мужчину, который на угнанной машине врезался в торговый центр, а после попытался сбежать. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.

«Задержан житель Тольятти, врезавшийся в здание на угнанной машине при попытке скрыться от полиции. Правонарушителем оказался местный житель 2003 года рождения, ранее лишенный водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что мужчина угнал иномарку ночью в центральном районе города и вскоре был замечен правоохранительными органами. Во время погони водитель, не сбавляя скорости, проехал семь раз на красный свет. В итоге на улице Юбилейной нарушитель не справился с управлением, вылетел с проезжей части и на повороте врезался в дорожный знак, а затем – в торговый центр. На кадрах видно, что после столкновения со зданием мужчина попытался сбежать, но сотрудники ДПС его догнали во дворах ближайших домов и задержали. Полицейские предложили нарушителю пройти освидетельствование, но он отказался. Уточняется, что для дальнейшего разбирательства мужчину доставили в отделение полиции.

Ранее на видео попало, как двое мужчин в Москве катались в ковше мини-погрузчика.

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