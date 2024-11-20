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На видео попало, как грузовик провалился под лед вместе с водителем в Забайкальском крае

В Забайкалье на видео попало, как «КамАЗ» провалился под лед вместе с водителем

В Забайкальском крае грузовик «КамАЗ» провалился под лед вместе с водителем во время переправы через реку Каунду. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС Забайкальского края.

«Вечером 18 ноября водитель «КамАЗа», пересекая реку Куанда в необорудованном месте в 7 километрах от одноименного населенного пункта, провалился под лед вместе с транспортным средством», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в зимнее время река Каунда является единственной дорогой между Бурятией и Забайкальским краем, поэтому водители едут по льду.

На кадрах видно, что автомобиль практически преодолел путь, но лед не выдержал и провалился под тяжестью «КамАЗа». Известно, что за рулем грузовика был 38-летний мужчина.

До этого выяснилось, что в ноябре 2024 года россияне потратили на подготовку автомобиля к зимнему сезону 18 тыс. рублей, что на 16% больше, чем год назад. По данным экспертов, сумма выросла в том числе из-за более активного обновления автопарка в стране.

Ранее в Приморье столкнулись более 10 автомобилей из-за гололеда.

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