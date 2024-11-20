Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы автомобили, которые покупают молодые россияне

«Автодом» назвал 10 самых популярных автомобилей среди молодых людей

close
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Молодые водители зачастую отталкиваются не от бренда или страны производства машины, а от ее стоимости и того, что они получат за эти деньги. При этом молодежь не готова идти на максимальные траты ради покупки авто, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ГК «Автодом».

По данным автодилера, в сегменте до 2,5 млн рублей топ самых популярных автомобилей возглавляют Jaecoo J7, Changan UNI-S и Changan UNI-T. Также в «пятерку» лучших попали Omoda C5 и GAC GS3.

«Omoda C5 СМИ неоднократно называли «кроссовером для молодежи». Этот компактный фастбек обладает смелым дизайном: большая решетка радиатора, заниженные ходовые огни. Интерьер при этом спокойный, но с яркими деталями», — отметили в «Автодоме».

Шестую строчку в рейтинге заняла модель Changan Alsvin. Следом идут Solaris HS и премиальный кроссовер Exeed LX. Замкнули топ Changan Lamore и Changan CS35PLUS.

Тем временем в ГК «АвтоСпецЦентр» отметили, что сегодня машины китайских марок становятся все более популярными благодаря богатому оснащению и доступной цене.

«Например, компактный кроссовер Geely Coolray завоевывает сердца молодежи благодаря стильному внешнему виду и богатому оснащению. Хорошая управляемость и мощный двигатель делают его отличным выбором для городских дорог», — рассказали в пресс-службе.

Также в «АвтоСпецЦентре» добавили, что молодежь высоко оценивает Haval F7 и Chery Tiggo 7 Pro.

Ранее «Газета.Ru» выяснила, какие скидки дадут дилеры и автокомпании в «Черную пятницу».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами