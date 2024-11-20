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Названы 12 популярных в России автомобилей ушедших брендов

«Рольф» назвал 12 популярных иномарок, покинувших российский рынок

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Hyundai

Самые популярные новые автомобили в России среди ушедших брендов – это Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq. Об этом «Газете.Ru» заявил директор по продажам новых авто компании «Рольф» Николай Иванов.

«Автомобили таких марок ввозятся в Россию через схему параллельного импорта. Безусловно, это привело к сокращению продаж из-за усложнения логистики и увеличения стоимости. Но спрос на такие модели все равно сохраняется», — отметил Иванов.

По данным компании, список возглавляет Hyundai Tucson. На втором месте Kia Sportage, а на третьем — Mazda CX-5. Замыкает первую пятерку наиболее популярных импортных машин Mitsubishi Outlander XL и Mazda 6.

Шестое место у Skoda Kodiaq. Следом идут две модели BMW: Х5 и X7. На девятой позиции – Range Rover. Десятую строчку занимает Skoda Octavia. В список также попали американские внедорожники Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Tahoe.

Ранее были названы самые популярные у россиян авто в сегменте от пяти миллионов рублей.

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