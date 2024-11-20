Соучастники теракта в «Крокусе» не сдержали эмоций в суде и попали на видео

Басманный районный суд Москвы продлил арест фигурантам дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», которые продали автомобиль участникам нападения. Кадры с заседания опубликовал Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

На видео показана реакция соучастников теракта на продление их ареста до 22 февраля 2025 года. В ходе оглашения решения суда мужчины опускают головы. На некоторых кадрах видно, что глава семейства не сдержал слез. Речь идет об Аминчоне, Диловаре и Исроиле Исломовых (занесены в реестр террористов и экстремистов), продавших Renault Symbol террористам. Вместе с ними находится Алишер Касимов (занесен в реестр террористов и экстремистов), сдававший квартиру предполагаемым исполнителям теракта.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором планировалось провести выступление группы «Пикник». По данным Следственного комитета, для поджога преступники использовали бензин.

Ранее суд продлил меру пресечения предполагаемым исполнителям теракта.