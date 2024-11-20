Осколок от взрыва БПЛА насквозь пробил живот водителя в Ростовской области

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область водитель «Газели» получил осколочное ранение в живот после того, как остановился на трассе отдохнуть. Об этом **сообщил**врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Из-за падения еще одного беспилотника на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв. В результате осколочное ранение получил водитель грузовой «Газели», остановившийся на трассе для отдыха. На место выехали оперативно-спасательные службы», — написал в своем Telegram-канале глава региона.

Слюсарь отмечает, что пострадавшего водителя, жителя Вологды, доставили в районную больницу с травмами средней тяжести. Также сообщается, что силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны ВСУ на территории Ростовской области, уничтожив один беспилотник в районе Таганрога, где обошлось без последствий на земле.

До этого сообщалось, что жителям Курской области **выплатят** компенсацию за утраченные автомобили из-за атак со стороны ВСУ.

Ранее боец СВО, которому таксист приставил к голове пистолет, раскрыл подробности нападения.