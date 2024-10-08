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К строительству ВСМ Москва — Петербург хотят привлечь грузоотправителей

«Коммерсантъ»: грузоотправителей привлекут к строительству ВСМ Москва-Петербург

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Олег Барханов/Фонд Росконгресс

К строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом планируют привлечь грузоотправителей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, грузоотправителям предложено выкупить 5,8% головной компании концессионера, что позволит им впоследствии получить приоритетный доступ к грузовому северо-западному направлению. Сумма сделки оценивается в 19 млрд рублей.

«Коммерсантъ» указывает, что главным акционером АО «УК ВСМ Две столицы» (оно контролирует строительство) должно стать ГУП «Московский метрополитен» с долей в размере 51,7%, что соответствует взносу около 170 млрд рублей. Вторым по размеру акционером станет РЖД (26,9%, или 88 млрд рублей). Субъекты РФ получат 15,5% (51 млрд рублей вложений).

Помимо них к участию в проекте приглашают крупнейшие компании нефтегазового, горно-металлургического и химического секторов, в числе которых «Роснефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Уралкалий», «Еврохим», «Фосагро», «Евраз», НЛМК, «Северсталь», «Русал», СУЭК, «Сибантрацит», «Кузбассразрезуголь». В обмен на свой взнос грузоотправитель может получить приоритет при провозе грузов в сообщении с портами Северо-Запада.

Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Санкт-Петербург должна стать первой в России. Строительство начнется в 2024 году, дорогу планируют запустить в 2028 году. Протяженность трассы составит 679 километров, время в пути — 2 часа 15 минут. Стоимость проекта оценивается в 1,75 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что для строительства ВСМ в Петербурге изымут десятки объектов недвижимости.

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