Появились изображения будущего кроссовера от «Росатома»

Компания Umatex, входящая в состав «Росатома», запатентовала дизайн будущего электрического кроссовера. Изображения автомобиля появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

На опубликованных изображениях видно, что у автомобиля выдвижные дверные ручки, пластиковые защитные накладки на дверях и бамперах, светодиодная оптика, а также двухцветный кузов. Автор дизайна — Роман Войт. Подробной информации о машине нет.

До этого стало известно, что «Росатом» зарегистрировал по классу автомобилей торговую марку Voyt. В марте 2024 года под этим брендом компания представила проект унифицированной линейки электромобилей, модель шасси с хребтовой рамой и полноразмерный макет электромобиля с кузовом типа «фургон».

Фургон Voyt представили на форуме «Атомэкспо-2024» в качестве автомобиля для служб доставки. Кузов машины сделан из композитных материалов. Батареи емкостью 32 кВт.ч хватит, чтобы проехать до 300 км.

Ранее сообщалось, что обновленный кроссовер Omoda C5 появится в продаже на российском рынке в конце ноября.