Самый популярный у россиянок кроссовер обновится

Первая партия обновленных кроссоверов Omoda C5 уже распределяется по дилерам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова.

«Первая партия обновленной Omoda C5 уже распределяется по дилерам. В салонах АГ «Авилон» эта модель появится в конце ноября. Обновленный кроссовер будет стоить на 4-5% дороже аналогичных дорестайлинговых версий», — отметил Петров.

Модель получила новый дизайн решетки радиатора, бампера, а также более тонкие ходовые огни и т.д. В технической части нововведений нет.

Автомобиль будет по-прежнему оснащаться 147-сильным мотором на 1,5 л и вариатором. А вот версия Omoda C5 с AWD имеет двигатель на 1,6 л мощностью 150 л.с и 7-скоростной «робот» с двумя сцеплениями.

До этого стало известно, что Omoda C5 вошел в список самых популярных у россиянок автомобилей.

Ранее дилер раскрыл стоимость самой большой модели «Москвича» до начала продаж.