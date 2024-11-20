Блогер снял на видео кладбище люксовых автомобилей в США

На парковках автомобильных аукционов штата Флорида американскому блогеру удалось снять сотни люксовых и премиальных автомобилей, пострадавших от наводнений в США. Видео мужчина выложил на свой YouTube-канал Brothers Niko.

Блогер Майк Нико совместно с братом ведет канал, посвященный восстановлению автофургонов, легковых автомобилей, грузовиков, лодок и даже тележек для гольфа. В этот раз блогер посетил парковки четырех аукционов, расположенных на побережьях и в центральной части штата Флорида, и определил состояние нескольких автомобилей после природных стихий.

close Niko Brothers/YouTube

Блогер демонстрирует на видео выставленный на аукционе Cadillac Escalade 2023 года выпуска с целым моторным отсеком и идеально сохранившимся интерьером, но внедорожник завести невозможно, поэтому автомобиль получил сертификат о списании. Еще один лот — лоурайдер Plymouth Sport Fury 1963 года — разрушен коррозией, По словам блогера, вернуть на дорогу машину можно, для этого следует отказаться от части электроники.

Блогер сообщает, что всего от наводнений пострадало 17 тысяч автомобилей. Audi R8, Bentley Continental, BMW 7 Series, Chevy Corvette, Ferrari F8, Lotus Evora, Mercedes-Benz G-класса, Porsche 911 — примеры машин, которые удалось обнаружить на аукционах.

Ранее блогера, который любит публиковать фото с премиальными авто, ограбили в Подмосковье.