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Блогера, который любит публиковать фото с премиальными авто, ограбили в Подмосковье

В Подмосковье ограбили блогера Фадеева, который публикует фото с элитными авто

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В Подмосковье злоумышленники ограбили блогера Антона Фадеева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Ночью 18 ноября четверо неизвестных перелезли через забор и отжали окно в доме блогера Антона Фадеева в коттеджном поселке Белага. Грабители пристегнули Антона к батарее, а его жену связали скотчем, после чего прошлись по шкатулкам в поисках драгоценностей. Набрав украшений на миллион рублей, преступники ушли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, вероятно, грабители вычислили жертву по соцсетям. Фадеев любит публиковать фото за рулем люксовых автомобилей. О том, заведено ли уголовное дело по факту ограбления блогера Фадеева, неизвестно.

До этого стало известно, что Елене Блиновской придется продать свой Lamborghini для погашения долгов.

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