Стало известно наказание для стрелка, напавшего на водителя скорой в Подмосковье

Суд приговорил к семи годам колонии мужчину, который выстрелил из сигнального пистолета в водителя скорой помощи в Домодедове. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области в своем Telegram-канале. Инцидент произошел в феврале текущего года

«Между осужденным, который находился в состоянии опьянения, и водителем скорой медицинской помощи возник конфликт из-за личной неприязни. В ходе ссоры мужчина выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего», — говорится в публикации.

Водитель скорой получил травмы, несовместимые с жизнью. Впоследствии выяснялись, что стрелок также незаконно хранил у себя дома ручную осколочную гранату «Ф-1». В результате мужчину приговорили к семи годам лишения свободы.

До этого в Свердловской области в розыск был объявлен Евгений Голубчиков, который может быть вооружен.

Мужчину подозревают в тяжком преступлении. Известно, что он проживает в поселке Таежный. По версии правоохранителей, мужчина снова нарушил закон 24 сентября. В соцсетях появились кадры, на которых, предположительно, подозреваемый стреляет в человека несколько раз и уходит с места. Не исключается, что спасти россиянина не удалось. То, что на видео именно то преступление, которое совершил Голубчиков, официально не подтверждено.

Ранее на западе Украины водитель открыл стрельбу из автомата по полицейским.