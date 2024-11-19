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Сразу два дистрибьютора появились у «АвтоВАЗа» в ОАЭ

Глава «АвтоВАЗа» заявил о подготовке к старту продаж Lada в Дубае

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Shutterstock

У «АвтоВАЗа» в ОАЭ есть сразу два дистрибьютора, один из которых займется поставками Lada в страны Африки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

«В ОАЭ продажи пока не начались, но уже подготовка идет. Там два дистрибьютора: один продает в соседние страны, Африку, а другой будет продавать непосредственно в Дубае», — приводит агентство слова Соколова.

Продажи Lada в ОАЭ пока не начались, сроки выхода продукции «АвтоВАЗа» на рынок этой страны зависят от партнеров российского автопроизводителя, уточнил глава «АвтоВАЗа». До этого он сообщал, что компания надеется сертифицировать Lada для ОАЭ до конца года.

До этого стало известно, что сайт Lada в ОАЭ начал работать в тестовом режиме. На нем была размещена информация об актуальном модельном ряде с ценами в дирхамах. В настоящее время информация о моделях и ценах со страницы удалена.

Ранее глава «АвтоВАЗа» сообщил о многомиллиардном долге завода.

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