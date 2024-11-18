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Девушка в Подмосковье отказалась платить за такси и вышла из машины на ходу в помойку

В Подмосковье девушка отказалась платить за такси и вышла из авто прямо на ходу

Вечером 16 ноября в Подмосковье девушка в состоянии алкогольного опьянения отказалась платить таксисту за проезд и вышла из машины прямо на ходу. Об этом сообщает Telegram-канал «Автобатя».

На кадрах видно, что девушка отказывается переводить водителю 327 рублей за проезд. Таксист предупреждает, что если пассажирка не оплатит поездку, он поедет дальше. Пассажирка делает вид, что начинает расплачиваться, но резко открывает дверь автомобиля и пытается выпрыгнуть. Таксист старается ее удержать, однако ей удается увернуться, и она падает на асфальт около мусорных баков.

До этого в Сочи на видео попал 67-летний водитель с признаками опьянения, который въехал на автомобиле в подземный переход. Сочинец отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения, его доставили в отдел полиции Центрального района Сочи для выяснения обстоятельств произошедшего, а автомобиль Peugeot эвакуировали на спецстоянку.

До этого американского полицейского уволили за секс в патрульной машине на дежурстве.

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