Названы самые надежные бюджетные авто с пробегом

На российском рынке можно купить надежный подержанный автомобиль в бюджете до 300 тыс. рублей. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на автоэксперта компании Expocar Александра Ковалева.

«Среди иномарок стоит рассмотреть Audi 80, Ford Focus первого поколения и Renault Logan, возраст которых будет составлять 15-30 лет. Эти модели выделяются простотой и надежностью», — сказал эксперт.

По словам эксперта, имея на руках 300 тыс. рублей, можно присмотреться к отечественным моделям Lada Granta, Kalina, Priora, а также Lada 2114. Все эти машины недороги в обслуживании и просты в эксплуатации.

При этом, как отметил Ковалев, от «Жигулей» стоит отказаться, так как в силу возраста у таких машин могут быть различные неисправности электрики, подвески и отопительной системы.

До этого стало известно, что самыми надежными китайскими седанами с пробегом в РФ стали BAIC U5 Plus и Changan Alsvin.

Седан BAIC U5 Plus оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с., а также пятиступенчатой механикой или вариатором на выбор. Среди преимуществ: распределенный впрыск и степень сжатия 10,5:1. Можно постоянно использовать бензин АИ-92. Цена на вторичном рынке от 1,65 млн рублей.

У Changan Alsvin двигатель 1,5 литра мощностью 98 л.с. Это значит, у автомобиля маленький транспортный налог. Машину можно эксплуатировать на бензине АИ-92. В паре с двигателем устанавливают пятиступенчатую роботизированную коробку. Цена седана — от 1,22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что россияне в октябре потратили рекордную сумму на новые автомобили.