Названы самые надежные китайские седаны с пробегом

Самыми надежными китайскими седанами с пробегом в РФ стали BAIC U5 Plus и Changan Alsvin. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя направления по работе с представительствами легкового автотранспорта ГК Альфа-Лизинг Анастасию Байбарошу.

«Седан BAIC U5 Plus оснащается 1,5-литровым мотором мощностью 105 л.с., а также пятиступенчатой механикой или вариатором на выбор. Среди преимуществ: распределенный впрыск и степень сжатия 10,5:1. Можно постоянно использовать бензин АИ-92. Цена на вторичном рынке от 1,65 млн рублей», — говорится в сообщении.

У Changan Alsvin двигатель 1,5 литра мощностью 98 л.с. Это значит у автомобиля маленький транспортный налог. Машину можно эксплуатировать на бензине АИ-92. В паре с двигателем устанавливают пятиступенчатую роботизированную коробку. Цена седана от 1,22 млн рублей.

Еще одна машина — Geely Emgrand. У него 1,5-литровый мотор мощностью 122 л.с. Помимо пятиступенчатой механики, двигатель может оснащаться классическим шестиступенчатым автоматом, что можно считать дополнительным плюсом. Стоит Geely Emgrand от 1,7 млн рублей.

Jetta VA3 — это почти версия седана Volkswagen Polo, которую собирали в Калуге. Двигатель здесь полуторалитровый. Он работает в паре с автоматической коробкой Aisin либо с пятиступенчатой механикой. Цена седана от 1,35 млн рублей.

Пятый автомобиль — Omoda S5. Модель оснащают полуторалитровым двигателем мощностью 113 л.с. и вариатором. Силовой агрегат потребляет бензин АИ-92. Стоимость автомобиля от 1,5 млн рублей.

До этого дилер Fresh назвал семь минусов Lada Vesta с пробегом.

Ресурс сцепления роботизированной коробки передач в Lada Vesta является, пожалуй, главным недостатком, который вызывает недовольство у владельцев. Отсутствие плавности при начале движения появляется уже после 5-7 тыс. километров пробега. На сегодняшний день на Lada Vesta с роботом можно установить усиленную версию сцепления, которого должно хватить как минимум на 40 тыс. километров.

В 2024 году на Lada Vesta начали устанавливать вариатор китайской компании WanLiYang CVT18, похожий на Jatco JF015E. Эта трансмиссия склонна к перегревам и не выдерживает слишком интенсивной езды. Наиболее частая поломка у этого робота — выход из строя подшипников.

Другая неприятность — высокое потребление моторного масла, что вынуждает автовладельцев чаще обращаться в сервисные центры для его замены. Это нельзя назвать поломкой, но проблемой и дополнительной статьей расходов — вполне, отметил специалист.

Что касается ходовой части, то проблемы со стабилизаторами и амортизаторами могут начаться уже на пробеге 10 тыс. километров, отметил эксперт. Также, на модели Vesta встречаются и другие технические неприятности. Например, владельцы рестайлинговых версий отмечают, что нередко самопроизвольно включается «аварийка» и срабатывает центральный замок, появляются скрипы передних тормозных колодок при пробеге всего 8 тыс. километров.

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