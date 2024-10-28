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Автотраты россиян увеличились на 41%

«Известия»: траты россиян на товары для автомобилей выросли на 41%

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Palitsyn Evgenii/Shutterstock/FOTODOM

Траты россиян на автотовары за год выросли на 41%, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно материалу, чаще всего автолюбители приобретают запчасти, смазочные материалы, автохимию и аксессуары для транспортных средств. Средний чек вырос на 41% и составил осенью 7,4 тыс. руб., хотя количество покупок для машин выросло незначительно.

«При этом с января по август на все необходимое для машины россияне тратили около 6 тыс. рублей за одну покупку, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — отмечается в статье.

Эксперты объясняют происходящее ценовым фактором, связанным с усложнением логистических процессов, импортными поставками и недостаточным предложением при высоком спросе. Например, летом и осенью подорожали официальные китайские запчасти, расходники для европейских автомобилей тоже увеличились в цене почти вдвое.

Три дня назад «Известия» сообщали, что цены на автозапчасти в России выросли на четверть с начала 2024 года.

Ранее россиянин выручил почти 14 млн руб., продавая несуществующие автозапчасти и технику.

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