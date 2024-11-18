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Москвичи обратились в полицию из-за велокурьеров, которые давят детей на тротуарах

Baza: в Новой Москве потребовали проверить велокурьеров, которые давят детей

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Shutterstock/FOTODOM

В Новой Москве жители нескольких ЖК («Бунинские луга», «Испанские кварталы», «Потаповская роща», «Скандинавия») написали коллективную жалобу на велокурьеров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По словам жителей, доставщики в их районах то врезаются в машины, то сбивают детей, то собираются в шумные компании и празднуют окончание смены со спиртным», — говорится в публикации.

Отмечается, что жители уже написали два заявления. На одно из них москвичи получили отказной, поскольку правоохранители не увидели нарушений, но пообещали провести профилактические мероприятия. Второе заявление получил начальник Госавтоинспекции по ТиНАО.

До этого в Москве задержали 18-летнюю жительницу Саратова и 19-летнего молодого человека из Самары, которых подозревают в работе на телефонных аферистов.

Мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов и чиновников выманили у 56-летней москвички 12 млн рублей после того, как внушили ей, что ее сбережения под угрозой. Женщина передала 5 млн рублей курьерше на Крымской набережной, 3 млн — перечислила на счета злоумышленников. Еще 4 млн рублей она взяла в кредит и у знакомых, их она передала обоим курьерам в районе делового центра «Москва-Сити».

Ранее стало известно, что грозит участковому, устроившему ДТП в Видном.

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