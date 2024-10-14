Стало известно, что грозит участковому, устроившему ДТП в Видном

Устроивший массовое ДТП в Подмосковье участковый может лишиться занимаемой должности. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Участковому, который устроил массовое ДТП в Подмосковье, грозит увольнение из органов. В МВД подтвердили, что за рулем был полицейский, «находящийся в свободное от службы время». Сейчас в отношении него проводится проверка», — говорится в сообщении канала.

По данным SHOT, старший участковый Булатниковского отделения полиции — 39-летний Эдуард А. — сел за руль своей «Шкоды» и поехал против движения, где влетел в «Фольксваген», а тот уже — в «Хендай». Машины помяло, но обошлось без пострадавших.

После ДТП водитель потерял сознание и не смог самостоятельно выйти из авто. По словам очевидцев, от мужчины пахло алкоголем. Вместе с водителем в авто были девушка и ребенок.

9 октября в Сочи произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные машину и экскурсионный автобус без пассажиров. После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода.

Ранее в Москве Geely влетел в курьера на электровелосипеде.