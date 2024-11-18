Следующей машинкой Hot Wheels станет кастомный автомобиль из Чили

Победителем Hot Wheels Legends Tour в 2024 году стал кастом на базе Ford Falcon. Об этом сообщает Motor.ru.

Американский производитель игрушек Mattel объявил, что победителем в конкурсе Hot Wheels Legends Tour 2024 стал кастом на модифицированном шасси Ford Falcon, созданный Джузеппе Касагранде и Маурицио Москини, основателями некоммерческой организации Cars and Coffee Chile.

В основе купе La Liebre в стиле классических гоночных машин лежит пространственный каркас, у него стеклопластиковый кузов. Его созданием занималась мастерская Baufer Garag.

В La Liebre установлен двигатель от Chevrolet объемом 5,7 л и мощностью 600 л.с., коробка передач — механическая Saenz 910 с прямозубыми шестернями. Полная масса кастома — более 900 кг, у автомобиля хорошая аэродинамика.

На выбор жюри повлиял внешний вид и качество машины. Организаторы конкурса высоко оценили купе La Liebre, пояснив, что оно сыграет значительную роль в продвижении чилийской автомобильной культуры. Автомобиль выпустят в виде модели Hot Wheels в масштабе 1:64 и будут продавать по всему миру.

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