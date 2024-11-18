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В России предложили способ связи с перекрывшими проезд водителями

В ГД предложили связываться с перекрывшими проезд водителями через «Госуслуги»

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Shutterstock

«Госуслуги» необходимо дополнить функцией отправки сообщений владельцам автомобилей, которые мешают проезду других машин. Соответствующее предложение вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») и депутат Антон Ткачев направили главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, передает ТАСС.

«Считаем необходимым внедрить возможность отправки сообщений владельцу автомобиля по его номерному знаку через портал «Госуслуги» или возможность осуществления защищенных звонков с использованием портала», — говорится в сообщении.

Инициаторы хотят, чтобы такие звонки и сообщения были обезличены для защиты обеих сторон. В Госдуме предполагают, что новая мера позволит оперативно информировать владельцев машин, которые загородили проезд. Помимо этого, нововведение позволит снизить нагрузку на сотрудников полиции и службы эвакуации.

До этого сообщалось, что на портале «Госуслуги» начал работу сервис «Жизненная ситуация», предназначенный для восстановления и замены документов у граждан России. Ожидается, что срок восстановления документов сократится в 1,7 раза — с 50 до 30 дней.

Ранее стали известны услуги, доступные по биометрии в МФЦ.

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