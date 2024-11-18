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На видео попало, как мужчина избил свою жену в автобусе в Подмосковье

В Подольске мужчина избил жену в автобусе и попал на видео

В подмосковном Подольске 17 ноября в автобусе номер 2 мужчина избил свою жену, после чего она упала и ударилась головой. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

Очевидцы сняли момент избиения и выложили в социальные сети. На кадрах видно, как мужчина избивает жену, а пассажиры автобуса смотрят на происходящее. Мужчина пытался выйти на остановке, однако его жена была против, она убежала к кабине водителя, а другой пассажир не давал злоумышленнику пройти к пострадавшей. В конце записи слышно, что на предложение о вызове полиции женщина реагирует отрицательно. О реакции самих правоохранительных органов на произошедшее неизвестно.

До этого в Москве таксист расстрелял просигналивший ему автобус с пассажирами и попал на видео. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам установили местонахождение злоумышленника и задержали. Им оказался 36-летний житель столицы. С заявлением в полицию обратился 48-летний водитель автобуса.

Ранее сообщалось, что сочинец заехал в подземный переход на автомобиле и попал на видео.

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