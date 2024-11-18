Сочинец заехал в подземный переход на автомобиле и попал на видео

В Сочи вечером 17 ноября нетрезвый водитель заехал в подземный пешеходный переход по ступенькам. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция города Сочи».

«На ул. Войкова, в районе д.16/23, водитель автомобиля Peugeot съехал по ступенькам в подземный пешеходный переход, создав угрозу безопасности жизни и здоровью людей», — написали в ведомстве.

Сообщается, что прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали 67-летнего водителя, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Мужчине предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался.

Водителя доставили в отдел полиции Центрального района Сочи для выяснения обстоятельств произошедшего, а автомобиль Peugeot эвакуировали на спецстоянку.

На кадрах видно, что машина застряла в подземном переходе, но водитель все равно пытался проехать дальше.

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