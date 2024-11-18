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Автоэксперт оценил идею повышения штрафов за нарушения ПДД в России

Автоэксперт Попов: повышение штрафов ГИБДД даст лишь деньги бюджету

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов в интервью «Ридусу» прокомментировал планы правительства РФ повысить штрафы за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). По его мнению, данное решение имеет скорее экономическое значение и вряд ли повысит безопасность на дорогах.

«Весь набор действий, который сопровождает это повышение штрафов, явно указывает на то, что основная цель — увеличить собираемость денег в бюджет от штрафов. Во-первых, мы говорим об инфляционном основании повышения штрафов, а не с точки зрения опасности»,
— сказал Попов.

Он также обратил внимание, что размер штрафов за другие административные правонарушения остается неизменным.

В ноябре газета «Ведомости» сообщила, что с 1 января 2025 года в России могут вырасти штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения.

Согласно проекту поправок к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), штраф за несоблюдение правил использования ремней безопасности увеличится с 1000 до 1500 рублей. За нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление под воздействием алкоголя штраф возрастет с 30 000 до 45 000 рублей. Такие же изменения затронут штраф за отказ от медицинского освидетельствования.

Изменения коснутся и условий оплаты штрафов: вместо нынешних 50% от суммы в течение 20 дней, водители смогут уплачивать 75%, но в течение увеличенного срока — 30 дней.

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