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Две фуры столкнулись и сгорели на федеральной трассе М-7 в Нижегородской области

В Нижегородской области две фуры столкнулись и сгорели на трассе М-7 «Волга»

В Нижегородской области две фуры столкнулись и сгорели на федеральной трассе М-7, сообщается в Telegram-канале областного управления МЧС.

«В четыре часа дня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе М-7 «Волга» у н.п. Лужки Лысковского муниципального округа. После столкновения двух грузовых автомобилей произошел пожар», — отмечается в сообщении.

Двум людям, находившимся в автомобилях, выжить не удалось. В районе аварии образовалась 10-километровая пробка, уточняет nn.ru. Разбитые автомобили заблокировали часть трассы.

На опубликованных фото видно, что у одного из большегрузов выгорел полуприцеп. Вторая фура, оказавшаяся за пределами проезжей части, также повреждена огнем. Груз из нее рассыпался на дороге.

Ранее в Екатеринбурге автомобиль Росгвардии вылетел на тротуар после столкновения с такси.

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