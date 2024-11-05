Москвич набросился с кулаками на такси, выгнал водителя и протащил его по земле

В Москве пассажир побил кулаками автомобиль такси, выгнал из автомобиля водителя и угнал транспорт. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Ранее судимый за мошенничество и грабеж злоумышленник вызвал такси. Когда автомобиль подъехал к месту заказа, он с друзьями сел на заднее пассажирское сидение. Высадив друзей, фигурант попросил водителя отвезти его в г. Троицк за 5 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Однако во время пути мужчина стал бить кулаками по автомобилю. Водитель решил разобраться с пассажиром, выйдя на улицу, но тот внезапно сел обратно и угнал машину. Таксист попытался остановить транспорт, но в итоге его 100 метров протащили по земле. Впоследствии злоумышленник попал в ДТП, мужчину задержали.

До этого стало известно, что в России число опасных инцидентов в такси будет расти из-за того, что часть водителей вынуждена работать в «серой» зоне.

«Около 70% водителей не могут выполнить требования нового закона о такси, который вступил в действие в сентябре 2023 года, подсчитали там. Это вынуждает их уходить работать из агрегаторов в «серую» зону, брать заказы в мессенджерах и соцсетях. Из агрегаторов такси ушло около миллиона самозанятых водителей, работающих на собственных автомобилях», — заявил Союз платформ «Цифровой мир.

Ранее таксист изрезал пассажиров ножом из-за банки пива.